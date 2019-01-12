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Приготовление плова

Названы страны с опасным для жизни питанием – место Узбекистана в списке пугает

YANA DLUGY / AFP
Общество
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Наиболее высокий уровень смертности из-за пищи зафиксирован в странах СНГ. Республики, ранее входившие в состав СССР, заняли первые места рейтинга.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.

Как сообщает Daily Mail, ученые из университета имени Фридриха Шиллера в Йене (Германия) проводили исследование в период с 1990 по 2016 год.

© Sputnik / Варвара Гертье
Число отравившихся в Каршкадарье превысило 70 человек

В результате выяснилось, что наиболее "смертоносное" питание - в странах СНГ.

Лидером по числу смертей назван Узбекистан – в республике жертвами плохого питания стали 394 человека на 100 тысяч населения.

На втором месте расположился Туркменистан – там зафиксировано 376 смертельных исходов. На третьем – Кыргызстан (350 жертв неправильного питания).

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Далее следуют Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

Россия замыкает десятку с показателем 291 смертельный исход на 100 тысяч человек.

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Худшая ситуация в Западной Европе зафиксирована в Германии. При этом правильнее всего питаются, по мнению экспертов, жители Испании и Израиля.

Теги:
смерть, питание, рейтинг, Узбекистан



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