На Украине завершили расследование дела журналиста Вышинского

Ранее Херсонский городской суд назначил рассмотрение вопроса о мере пресечения для Кирилла Вышинского на 17 января.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Украинская прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Кирилла Вышинского — главного редактора информационного портала РИА Новости Украина. Стороне защиты предоставили доступ к материалам дела, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения назначено на 17 января. Адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал, что попросит избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Ранее адвокат просил отпустить Вышинского под его личное поручительство.

Срок ареста главного редактора РИА Новости Украина истекает 27 января.

Накануне замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что вопрос об обмене Кирилла Вышинского на задержанных в России украинцев не обсуждается. Он отметил, что консульские работники прилагают все усилия для защиты журналиста. При этом Киев по-прежнему отказывает в консульском доступе к задержанному.

Сам Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму.

Напомним, журналиста задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский суд арестовал журналиста. На заседании он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Президент России назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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