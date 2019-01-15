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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском апелляционном суде,

На Украине завершили расследование дела журналиста Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (33)
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Ранее Херсонский городской суд назначил рассмотрение вопроса о мере пресечения для Кирилла Вышинского на 17 января.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Украинская прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Кирилла Вышинского — главного редактора информационного портала РИА Новости Украина. Стороне защиты предоставили доступ к материалам дела, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения назначено на 17 января. Адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал, что попросит избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Ранее адвокат просил отпустить Вышинского под его личное поручительство.

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Срок ареста главного редактора РИА Новости Украина истекает 27 января.

Накануне замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что вопрос об обмене Кирилла Вышинского на задержанных в России украинцев не обсуждается. Он отметил, что консульские работники прилагают все усилия для защиты журналиста. При этом Киев по-прежнему отказывает в консульском доступе к задержанному.

Сам Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму.

Напомним, журналиста задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский суд арестовал журналиста. На заседании он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Президент России назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (33)
Теги:
Расследование, Украина, Кирилл Вышинский



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