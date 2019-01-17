В Узбекистане предлагают наказывать за вмешательство в жизнь семьи

По мнению главы Комитета женщин Танзилы Нарбаевой, в большинстве случаев именно вмешательство третьих лиц приводит к разводам.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Узбекистане в большинстве случаев семьи распадаются из-за вмешательства третьей стороны (посторонних людей), поэтому есть предложение ввести наказание для посторонних людей, которые влияли на жизнь семьи, заявила ходе выступления на сессии МПК глава Комитета женщин Танзила Нарбаева.

"Мы, проанализировав случаи разводов, выяснили, что в большинстве ситуаций семьи распадаются из-из вмешательства посторонних людей. Поэтому если мы выясним, что при вмешательстве третьей стороны семья распалась, то планируем предлагать внести изменение в закон, предусматривающее какое-нибудь наказание третьей стороне", - сказала Нарбаева.

Она добавила, что Комитет женщин выступает с инициативой изменения Семейного кодекса, так как он перестал отвечать современным требованиям.

По данным Нарбаевой, сегодня около 30 тысяч женщин в Узбекистане находятся на грани развода, несмотря на усилия государства, направленные на сохранение института семьи.