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Cтенд игры World of Tanks

Больше игр: Узбекистан договорился о сотрудничестве с Wargaming

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Соглашение предусматривает совместное развитие образования, разработку программного обеспечения и подготовку специалистов.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Мирзо-Улугбекский инновационный центр подписал меморандум о сотрудничестве с международной компанией по разработке компьютерных игр Wargaming, сообщает портал "Народное слово".

Документ предусматривает установление, продвижение и укрепление сотрудничества в развитии образования в этой сфере, создании программного обеспечения и подготовки специалистов по киберспорту.

Глава киберспортивного направления Wargaming в СНГ Алексей Корнышев
© Sputnik / /Антон Курилкин
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Стороны планируют продвигать игры в качестве направления цифровой экономики, а также популяризировать новые технологии в Узбекистане.

В апреле 2018 года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев договорился с представителями белорусской компании об использовании ее опыта для воспитания патриотизма в молодежи. Также зарубежная делегация проводила встречи с представителями "Узбектелекома" и Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Wargaming – крупнейший в мире разработчик компьютерных игр. Штаб-квартира располагается в городе Никосии на Кипре, основной центр разработок – в Минске.

Теги:
Беларусь, Узбекистан, компьютерные игры



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