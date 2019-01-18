Больше игр: Узбекистан договорился о сотрудничестве с Wargaming

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Мирзо-Улугбекский инновационный центр подписал меморандум о сотрудничестве с международной компанией по разработке компьютерных игр Wargaming, сообщает портал "Народное слово".

Документ предусматривает установление, продвижение и укрепление сотрудничества в развитии образования в этой сфере, создании программного обеспечения и подготовки специалистов по киберспорту.

Стороны планируют продвигать игры в качестве направления цифровой экономики, а также популяризировать новые технологии в Узбекистане.

В апреле 2018 года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев договорился с представителями белорусской компании об использовании ее опыта для воспитания патриотизма в молодежи. Также зарубежная делегация проводила встречи с представителями "Узбектелекома" и Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Wargaming – крупнейший в мире разработчик компьютерных игр. Штаб-квартира располагается в городе Никосии на Кипре, основной центр разработок – в Минске.