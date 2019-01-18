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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Генпрокуратура Узбекистана и Минюст Южной Кореи договорились о сотрудничестве

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Стороны обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве.

"Реализация данного документа придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия, посредством обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере", — говорится в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана.

На встрече собеседники обговорили множество тем, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного взаимодействия.

Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве
Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана
Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, визит корейской делегации — важный шаг на пути дальнейшего укрепления отношений.

Теги:
Соглашение, Южная Корея, Генеральная прокуратура Узбекистана



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