Генпрокуратура Узбекистана и Минюст Южной Кореи договорились о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве.

"Реализация данного документа придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия, посредством обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере", — говорится в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана.

На встрече собеседники обговорили множество тем, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного взаимодействия.

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, визит корейской делегации — важный шаг на пути дальнейшего укрепления отношений.