Джизакские студенты получат гранты для обучения во Франции

Соглашение о сотрудничестве позволит студентам Джизакского вуза получать гранты для обучения во Франции по линии Европейской образовательной программы ERASMUS.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Высший национальный институт обучения и исследований Франции в области адаптированного образования (INSHEA) готовится подписать соглашение о сотрудничестве с Джизакским государственным педагогическим институтом, сообщает "Новости Узбекистана".

Переговоры с директором INSHEA Жозе Пьюгом были проведены делегацией Джизакской области во время поездки во Францию. INSHEA - национальное государственное учебное и исследовательское учреждение, специализирующееся на особых образовательных потребностях и способствующее проведению государственной политики в отношении инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Институт заинтересован в развитии международных связей, в особенности в азиатском регионе. Жозе Пьюг предложил не только начать сотрудничество с Джизакским государственным педагогическим институтом, но и создать на базе одного из вузов города факультета дефектологии и психологии INSHEA, который займется выпуском узкопрофильных специалистов.

Эти планы будут детально рассмотрены во время следующего визита делегации Джизакского института во Францию в феврале. Кроме того, INSHEA рассматривает возможность совместных проектов с педагогическими институтами Самарканда и Ташкента.

Как отметил Жозе Пьюг, соглашение о сотрудничестве позволит студентам Джизакского вуза получать гранты для обучения во Франции по линии Европейской образовательной программы ERASMUS.