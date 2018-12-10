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Министр физической культуры и спорта РУз Дилмурод Набиев ознакомился с системой организации подготовки спортивных кадров Беларуси

Узбекистан планирует внедрить белорусскую систему спортивного образования

Пресс-служба Министерства физического воспитания и спорта Узбекистана
Спорт
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Министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев в ходе рабочей поездки в Беларусь ознакомился с системой подготовки спортивных кадров.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан намерен внедрить в школах-интернатах олимпийского резерва белорусскую систему спортивного образования. Такая договоренность была достигнута в ходе изучения опыта подготовки кадров в Республиканском государственном училище олимпийского резерва — базового учреждения по обеспечению резерва национальных команд Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физического воспитания и спорта Узбекистана.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Кроме того, делегация во главе с министром Дилмуродом Набиевым посетила Белорусский государственный университет физической культуры и спорта и ознакомилась с учебной базой вуза, организацией подготовки кадров и учебной научно-исследовательской лабораторией. Стороны договорились создать образовательную программу и совместный факультет на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Со следующего учебного года подготовка кадров на совместном факультете будет осуществляться по принципу "2+2": первая половина обучения на базе университета Узбекистана (теория), вторая — Беларуси (практика).

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