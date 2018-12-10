Узбекистан планирует внедрить белорусскую систему спортивного образования

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан намерен внедрить в школах-интернатах олимпийского резерва белорусскую систему спортивного образования. Такая договоренность была достигнута в ходе изучения опыта подготовки кадров в Республиканском государственном училище олимпийского резерва — базового учреждения по обеспечению резерва национальных команд Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физического воспитания и спорта Узбекистана.
Со следующего учебного года подготовка кадров на совместном факультете будет осуществляться по принципу "2+2": первая половина обучения на базе университета Узбекистана (теория), вторая — Беларуси (практика).
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