Усманов подарил Центру исламской цивилизации коллекцию редких книг

Общая стоимость изданий на латыни, английском, французском и немецком языках — восемь миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов передал в дар Центру исламской цивилизации, который строят на его средства в Ташкенте, коллекцию редких книг. Как пишет Podrobno.uz, их общая стоимость составляет восемь миллионов долларов.

Директор центра Шоазим Миноваров рассказал, что коллекция состоит из 4923 наименований, в нее входят издания на латинском, французском, английском и немецком языках. В их числе — первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Ибн Сины, средневекового персидского ученого, философа и врача.

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Напомним, разработкой проекта Центра исламской цивилизации занимается французская компания Wilmotte & Associés.

Первый камень был заложен в июне прошлого года. Здание будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.