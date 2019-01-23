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Основатель USM Holdings Алишер Усманов

Усманов подарил Центру исламской цивилизации коллекцию редких книг

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Общая стоимость изданий на латыни, английском, французском и немецком языках — восемь миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов передал в дар Центру исламской цивилизации, который строят на его средства в Ташкенте, коллекцию редких книг. Как пишет Podrobno.uz, их общая стоимость составляет восемь миллионов долларов.

Директор центра Шоазим Миноваров рассказал, что коллекция состоит из 4923 наименований, в нее входят издания на латинском, французском, английском и немецком языках. В их числе — первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Ибн Сины, средневекового персидского ученого, философа и врача.

Алишер Усманов передал коллекцию оружия московскому Музею спорта >>>

Напомним, разработкой проекта Центра исламской цивилизации занимается французская компания Wilmotte & Associés.

Первый камень был заложен в июне прошлого года. Здание будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.

Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации
Теги:
Книги, Ислам, Алишер Усманов



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