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Типография для незрячих при Узбекском агентстве печати и информации

Китай поможет обновить оборудование типографии для незрячих в Узбекистане

УзАПИ
Общество
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Представители Китая посетили предприятие для того, чтобы лучше ознакомиться с его работой.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Посольство КНР в Узбекистане готово оказать материально-техническую помощь типографии при Узбекском агентстве печати и информации. Об этом сообщил генеральный директор УзАПИ Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.

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Накануне китайская сторона посетила типографию, где осмотрела, в каких условиях функционирует предприятие.

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Алламжонов обратил внимание на то, что "на протяжении многих лет типографии не уделяли должного внимания".

Также он выразил личную благодарность послу в Узбекистане госпоже Цзян Янь.

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Теги:
УзАПИ, Комил Алламжонов, Китай, Узбекистан



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