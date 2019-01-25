Китай поможет обновить оборудование типографии для незрячих в Узбекистане

Представители Китая посетили предприятие для того, чтобы лучше ознакомиться с его работой.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Посольство КНР в Узбекистане готово оказать материально-техническую помощь типографии при Узбекском агентстве печати и информации. Об этом сообщил генеральный директор УзАПИ Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Слепой преподаватель из Киргизии: на моей паре списать не получится!

Накануне китайская сторона посетила типографию, где осмотрела, в каких условиях функционирует предприятие.

Жузбаева о том, чего могут добиться незрячие в современном мире

Алламжонов обратил внимание на то, что "на протяжении многих лет типографии не уделяли должного внимания".

Также он выразил личную благодарность послу в Узбекистане госпоже Цзян Янь.