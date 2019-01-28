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Президент Узбекистана Ислам Каримов

Тюбетейка, чапан и открытая улыбка: фото Каримова в первый день президентства

МИД Узбекистана
Общество
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Снимок, сделанный в день, когда Ислам Каримов возглавил независимый Узбекистан, стал доступен для широкой публики.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Фонд Ислама Каримова продолжает публиковать уникальные фотографии первого президента, которые ранее не были известны широкой общественности.

Последнее фото датировано декабрем 1991 года – днем, когда Каримов был избран президентом независимого Узбекистана.

Фото: Фонд Ислама Каримова
Ислам Каримов
Президент Узбекистана Ислам Каримов
AFP / ALEXANDER NEMENOV
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На снимке он изображен рядом с Исмаилом Джурабековым (который был госсоветником Каримова). Первый президент выглядит счастливым. На нем национальный чапан и тюбетейка.

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Отметим, что фонд в последнее время опубликовал ряд фотографий Ислама Абдуганиевича, которые вызвали неподдельный интерес у граждан. Так, в канун Нового года была опубликована его фотография с супругой Татьяной Акбаровной возле елки. Пользователи Сети отметили тогда, что на снимке Каримов выглядит спокойным, расслабленным, потому что находится не на официальном приеме, а в кругу семьи с домочадцами.

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Теги:
фото, Ислам Каримов, Узбекистан



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