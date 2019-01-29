13:30 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и министр по школьным стандартам Великобритании Ник Гибб

Узбекистан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0

В Лондоне прошел Всемирный форум по образованию. В нем принял участие министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр по школьным стандартам Великобритании Ник Гибб в беседе с министром народного образования Узбекистана Шерзодом Шерматовым выразил готовность помочь республике в совершенствовании методологии преподавания английского языка и повышении квалификации учителей. Разговор состоялся на Всемирном форуме по образованию в Лондоне.

В ходе форума Шерзод Шерматов также встретился с главным министром образования Великобритании, членом парламента Дамианом Хиндсом, экс-министром образования, старшим советником Британского совета по английскому языку Чарльзом Кларком, а также представителями Министерства международной торговли и Британского совета высшего звена.

© Sputnik / Антон Уницын
Британцы намерены построить в Узбекистане частные школы
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в совершенствовании преподавания английского языка в Узбекистане.

"Делегация Узбекистана также провела встречи и переговоры с представителями Cambridge Assessment International Education, Bridge International Academies, Education First (Швеция) и других организаций", — отметили в пресс-службе Министерства народного образования.

Представители зарубежных компаний заявили о желании сотрудничать с республикой, в частности, в проведении тестирований учителей английского языка, внедрении платформы по онлайн–мониторингу учебного процесса, обучении узбекских специалистов.

Теги:
Образование, Великобритания



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Робоерто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054