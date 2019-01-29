Узбекистан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования

В Лондоне прошел Всемирный форум по образованию. В нем принял участие министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр по школьным стандартам Великобритании Ник Гибб в беседе с министром народного образования Узбекистана Шерзодом Шерматовым выразил готовность помочь республике в совершенствовании методологии преподавания английского языка и повышении квалификации учителей. Разговор состоялся на Всемирном форуме по образованию в Лондоне.

В ходе форума Шерзод Шерматов также встретился с главным министром образования Великобритании, членом парламента Дамианом Хиндсом, экс-министром образования, старшим советником Британского совета по английскому языку Чарльзом Кларком, а также представителями Министерства международной торговли и Британского совета высшего звена.

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Стороны обсудили вопросы сотрудничества в совершенствовании преподавания английского языка в Узбекистане.

"Делегация Узбекистана также провела встречи и переговоры с представителями Cambridge Assessment International Education, Bridge International Academies, Education First (Швеция) и других организаций", — отметили в пресс-службе Министерства народного образования.

Представители зарубежных компаний заявили о желании сотрудничать с республикой, в частности, в проведении тестирований учителей английского языка, внедрении платформы по онлайн–мониторингу учебного процесса, обучении узбекских специалистов.