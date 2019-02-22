История узбекистанки, вернувшейся на родину после скитания в рядах ИГИЛ

Женщина с троими детьми шесть лет находилась в рядах террористов в Турции. Спецслужбы помогли ей возвратиться домой.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Сотрудники спецслужб Узбекистана вернула из Турции женщину и троих детей, находившихся шесть лет в рядах террористов.

Как сообщает УзА, все началось с того, что в 2011 году два брата Илхом и Эркин Тураевы отправились в Россию на заработки. Там они попали под влияние международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" и начали заниматься вербовкой людей в ряды террористов.

Илхом Тураев вызвал в Россию свою семью – жену Холбиби Кучирову и детей. Однако вскоре правоохранительные органы России задержали его и депортировали в Узбекистан.

В это самое время его брат Эркин находился в Стамбуле, где занимался вербовкой и отправкой новых членов для международных террористических организаций "Исламское движение Узбекистана" и "Катибатуль имам ал-Бухарий", действующих на территории Пакистана, Афганистана и Сирии.

В 2013 году Эркин вызвал к себе в Турцию из России жену брата и его детей и привлек их в ряды боевиков.

В 2019 году благодаря усилиям сотрудников Службы государственной безопасности Узбекистана жена Илхома Тураева и трое несовершеннолетних детей смогли вернуться из Турции в Узбекистан.

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Холбиби Кучирова рассказала, что все это время мечтала вернуться на родину, поскольку жить в Стамбуле было тяжело – ни у нее, ни у детей не было документов, сын не имел возможности учиться, отсутствовала также медицинская страховка.

В настоящее время ее муж Илхом Тураев отбывает срок в колонии-поселении и одновременно работает по договору на кирпичном заводе.

Он заявил, что раскаивается в содеянном. Тураев обратился к людям, которые оказались в аналогичной ситуации, и призвал их вернуться на родину, к семьям, родителям.