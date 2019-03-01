San Jay оскандалился: рэпер возмущен, что его не узнали в очереди

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Рэп-исполнитель San Jay снова оказался в центре скандальной истории.
В Узнете появилась видеозапись, вызвавшая противоречивые эмоции у пользователей.
На кадрах запечатлена очередь в одном из супермаркетов Ташкента. На кассе скопилось несколько человек, и Санжар Джавбердиев, выступающий под псевдонимом San Jay, не желая подождать несколько минут, с негодованием выговорил стоящему впереди мужчине, что его надо пропустить вперед.
Однако популярность певцу не помогла, и не все пропустили его к кассе. На это San Jay возмущенно спросил: "Ты что, не узнал меня?".
Неизвестно, чем закончилась эта история, так как видео обрывается, однако почитатели таланта исполнителя смогли сделать вывод, как Санжар ведет себя в быту.
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Отметим, что рэпер не раз попадал в скандальные истории. Сначала узбекистанцы обсуждали его перепалку с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой – певец заявил, что она своровала у него идею для песни.
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Затем один из сыновей Шерали Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера.