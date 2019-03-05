Шавкат Мирзиёев рассказал, почему гордится Алишером Усмановым

Миллиардер отправил наличными огромную сумму, чтобы разделить ее между районами Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о вкладе бизнесмена Алишера Усманов в развитие Наманганской области.

Глава государства на встрече с руководителями области рассказал, как Усманов выделил 50 миллионов долларов для программы "Обод кишлок" в Наманганской области, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Алишер Бурханович Усманов сделал мне предложение по программам "Обод кишлок" и "Обод махалля", - рассказал президент.

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"Если вы разрешите, товарищ президент, я передам 50 млн долларов для программы "Обод кишлок" в Наманганской области, как вы на это смотрите? Я открыто скажу, деньги уже прибыли в Ташкент", - цитирует слова миллиардера Мирзиёев.

Таким образом, подчеркнул президент, это не было обещанием, он отправил наличные. Мы должны гордиться такими соотечественниками, резюмировал глава государства.

По его словам, каждый район области получит по 20-25 млрд сумов.

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В сентябре прошлого года Алишер Усманов отметил 65-й день рождения. Он родился в 1953 году в Чустском районе Наманганской области. Он крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует "Метоллоинвест" и "Мегафон". Бизнесмен регулярно входит в списки самых богатых людей России и мира.