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Университеты Гулистана и Казани откроют совместную программу обучения

Университеты Гулистана и Казани откроют совместную программу обучения

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
Общество
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В эти дни узбекская делегация во главе с ректором Мухсин Ходжиев Гулистанского государственного университета находится в Казани.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Гулистанский государственный университет и Казанский федеральный университет откроют совместную программу обучения по системе "два плюс два".

Медицинские работники
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
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Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования республики, в эти дни узбекская делегация, которую возглавляет ректор Мухсин Ходжиев, находится в Казани.

Представители Казанского федерального университета в ходе переговоров презентовали гостям потенциал высшего учебного заведения, рассказали о специальностях и направлениях подготовки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в столице Узбекистана откроется совместный факультет Ташкентского университета информационных технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Теги:
Россия, Казань, Гулистанский государственный университет, Высшее образование, Университет



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