Университеты Гулистана и Казани откроют совместную программу обучения

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Гулистанский государственный университет и Казанский федеральный университет откроют совместную программу обучения по системе "два плюс два".
Представители Казанского федерального университета в ходе переговоров презентовали гостям потенциал высшего учебного заведения, рассказали о специальностях и направлениях подготовки.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в столице Узбекистана откроется совместный факультет Ташкентского университета информационных технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.