Университеты Гулистана и Казани откроют совместную программу обучения

В эти дни узбекская делегация во главе с ректором Мухсин Ходжиев Гулистанского государственного университета находится в Казани.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Гулистанский государственный университет и Казанский федеральный университет откроют совместную программу обучения по системе "два плюс два".

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана Узбекистан ожидает появления совместных с РФ медицинских факультетов

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования республики, в эти дни узбекская делегация, которую возглавляет ректор Мухсин Ходжиев, находится в Казани.

Представители Казанского федерального университета в ходе переговоров презентовали гостям потенциал высшего учебного заведения, рассказали о специальностях и направлениях подготовки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в столице Узбекистана откроется совместный факультет Ташкентского университета информационных технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.