Как Каримов с Хиллари Клинтон дружил: появились новые фото первого президента

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Редкие фото первого президента Узбекистана Ислама Каримова появились в интернете.
На кадрах тогдашний глава государства изображен во время встречи с супругой президента США Хиллари Клинтон в Узбекистане в ноябре 1997 года.
Хиллари Клинтон идет между Исламом Каримовым и его супругой Татьяной Акбаровной. Все трое улыбаются.
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Фонд Ислама Каримова опубликовал этот редкий кадр, на котором можно увидеть, каким был первый президент более 20 лет назад.
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