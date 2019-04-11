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Ислам Каримов

Как Каримов с Хиллари Клинтон дружил: появились новые фото первого президента

Фонд Ислама Каримова
Общество
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Не публиковавшиеся ранее кадры появились на сайте Фонда Ислама Каримова в Telegram.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Редкие фото первого президента Узбекистана Ислама Каримова появились в интернете.

На кадрах тогдашний глава государства изображен во время встречи с супругой президента США Хиллари Клинтон в Узбекистане в ноябре 1997 года.

Фото: Фонд Ислама Каримова / telegram
Ислам Каримов и Хиллари Клинтон, Узбекистан, 1997 год
Ислам Абдуганиевич Каримов
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Хиллари Клинтон идет между Исламом Каримовым и его супругой Татьяной Акбаровной. Все трое улыбаются.

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Фонд Ислама Каримова опубликовал этот редкий кадр, на котором можно увидеть, каким был первый президент более 20 лет назад.

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Теги:
фото, Татьяна Каримова, Ислам Каримов, Хиллари Клинтон



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