В помощь туристу: в Узбекистане запустили онлайн-карту санузлов

Теперь любой турист сможет легко найти на карте удобный для него туалет.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Узбекистане запустили интерактивную карту для поиска санузлов, сообщает "Узбектуризм".

Теперь любой турист сможет легко найти на карте удобный для него туалет.

Напомним, до конца года в Ташкенте построят и сдадут в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.

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Так, в марте в Ташкенте открылись два автоматизированных общественных туалета европейского качества. Снаружи по периметру новых туалетов в Яккасарайском и Шайхантахурском районах Ташкента разместили карту города с достопримечательностями, схему метро, адреса гипермаркетов и торговых центров, а также полный перечень телефонных номеров экстренных служб. Точки также оснащены бесплатным Wi-Fi.

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Новые биотуалеты не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле. Переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины. Отдельное внимание уделяют созданию комфортных условий для матери и ребенка, а также для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас бесплатно услугами новых туалетов могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.