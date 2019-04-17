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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Несколько домов в Ташкенте останутся без газа

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Ремонтно-монтажные работы оставят жителей столицы без газоснабжения на несколько часов.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В связи с проведением ремонтно-монтажных работ в некоторых районах Ташкента отключат газоснабжение в многоэтажных и частных домах, на коммунальных объектах, сообщает сайт "Узбекнефтегаза".

Восемнадцатого апреля с 10:00 до 19:00 в Яшнабадском районе без газа останутся 30 частных домов махалли "Маърифат". С 11:00 до 18:00 отключат 47 многоэтажных домов на массиве Сергели - 5 А.

Девятнадцатого апреля с 9:00 до 20:00 газ не будет подаваться в многоэтажные и частные дома, расположенные на территории Чиланзарского района.

График отключения горячей воды в Ташкенте
© Sputnik /
График отключения горячей воды в Ташкенте
Территориальный филиал газоснабжения по городу Ташкенту приносит извинения за доставленные временные неудобства.

Напомним,что недавно жители Чиланзарского района Ташкента временно остались без горячей воды. Прекращение подачи воды вызвано повреждениями на теплотрассе.

А в начале прошлой недели Чиланзарский район Ташкента частично остался без газа. Причина отключения — устранение утечки на газопроводе среднего давления.

Теги:
Чиланзарский район, Ташкент, режим работы, газ



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