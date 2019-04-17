Несколько домов в Ташкенте останутся без газа

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В связи с проведением ремонтно-монтажных работ в некоторых районах Ташкента отключат газоснабжение в многоэтажных и частных домах, на коммунальных объектах, сообщает сайт "Узбекнефтегаза".
Восемнадцатого апреля с 10:00 до 19:00 в Яшнабадском районе без газа останутся 30 частных домов махалли "Маърифат". С 11:00 до 18:00 отключат 47 многоэтажных домов на массиве Сергели - 5 А.
Девятнадцатого апреля с 9:00 до 20:00 газ не будет подаваться в многоэтажные и частные дома, расположенные на территории Чиланзарского района.
Напомним,что недавно жители Чиланзарского района Ташкента временно остались без горячей воды. Прекращение подачи воды вызвано повреждениями на теплотрассе.
А в начале прошлой недели Чиланзарский район Ташкента частично остался без газа. Причина отключения — устранение утечки на газопроводе среднего давления.