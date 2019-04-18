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Самса

Самса вне закона: бизнес зарегистрировали на инвалида ради льгот

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Общество
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В Бухаре в ходе профилактических мероприятий раскрыли мошенническую схему.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Предприниматели из Бухары зарегистрировали свой бизнес на инвалида, чтобы пользоваться налоговыми льготами, сообщил Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Сергей Гунеев
Шавкат Мирзиёев раскритиковал налоговую

Супруги из Бухары Махмуд и Мунаввар Каландаровы в нынешнем году организовали свое дело по выпечке самсы. Сотрудники налоговых органов в ходе профилактических мероприятий выявили, что бизнесмены, войдя в доверие к инвалиду, пользовались его правом на налоговые льготы.

Вместо положенных 750 тысяч сумов ежемесячных налоговых выплат супруги уплачивали чуть больше ста тысяч, так как бизнес был оформлен на инвалида I группы.

Представители ГНК выяснили, что мужчина, на которого зарегистрировали бизнес, не получает никакой выгоды с дела предпринимателей.

"В Бухарской области в настоящее время 1300 граждан с I и II группами инвалидности пользуются налоговыми преференциями в предпринимательстве. И случаев подобных злоупотреблений, к сожалению, немало", - говорится в сообщении Государственного налогового комитета.

Профилактические мероприятия, проводимые налоговыми органами, способствуют пресечению правонарушений со стороны предпринимателей, при этом позволив им исправить ситуацию, избежать административной ответственности и финансовых потерь.

Подпись документов
© Pixabay
В налоговой инспекции прошли массовые увольнения после нагоняя президента
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 февраля провел видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию налоговой политики, где раскритиковал работу службы.

В начале месяца Государственный налоговый комитет попросил узбекистанцев сообщать о фактах вымогательства.

 

Теги:
Бухара, правонарушение, инвалиды, Узбекистан, налоги, самса



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