Самса вне закона: бизнес зарегистрировали на инвалида ради льгот

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Предприниматели из Бухары зарегистрировали свой бизнес на инвалида, чтобы пользоваться налоговыми льготами, сообщил Государственный налоговый комитет Узбекистана.

© Sputnik / Сергей Гунеев Шавкат Мирзиёев раскритиковал налоговую

Супруги из Бухары Махмуд и Мунаввар Каландаровы в нынешнем году организовали свое дело по выпечке самсы. Сотрудники налоговых органов в ходе профилактических мероприятий выявили, что бизнесмены, войдя в доверие к инвалиду, пользовались его правом на налоговые льготы.

Вместо положенных 750 тысяч сумов ежемесячных налоговых выплат супруги уплачивали чуть больше ста тысяч, так как бизнес был оформлен на инвалида I группы.

Представители ГНК выяснили, что мужчина, на которого зарегистрировали бизнес, не получает никакой выгоды с дела предпринимателей.

"В Бухарской области в настоящее время 1300 граждан с I и II группами инвалидности пользуются налоговыми преференциями в предпринимательстве. И случаев подобных злоупотреблений, к сожалению, немало", - говорится в сообщении Государственного налогового комитета.

Профилактические мероприятия, проводимые налоговыми органами, способствуют пресечению правонарушений со стороны предпринимателей, при этом позволив им исправить ситуацию, избежать административной ответственности и финансовых потерь.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 февраля провел видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию налоговой политики, где раскритиковал работу службы.

В начале месяца Государственный налоговый комитет попросил узбекистанцев сообщать о фактах вымогательства.