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Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана

Визы, приглашения и прописка: новое положение от правительства Узбекистана

© v-thailand.com
Общество
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В Узбекистане изменили порядок оформления приглашений и получения виз для въезда в страну.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки, сообщает Министерство юстиции республики.

Теперь для приглашения соотечественников в Узбекистан в Управление миграции и оформления гражданства нужно подать следующие документы:

  • заявление-анкета;
  • паспорт приглашающего лица;
  • документ, подтверждающий личность соотечественника;
  • документ, подтверждающий родственные связи приглашающего и соотечественника;
  • если соотечественник изъявляет желание приехать с членами своей семьи, то документы, подтверждающие их личность и родственные связи;
  • две фотографии приглашающей стороны;
  • квитанция об оплате государственной пошлины.

В течение 3 рабочих дней Управление миграции и оформления гражданства рассмотрит документы, а затем направит заявление на согласование.

После согласования и в случае положительного решения соответствующий документ выдается приглашающей стороне.

Общий срок процесса рассмотрения заявки не должен превышать 15 рабочих дней.

Важно отметить, что приглашение будет действовать только в течение 3 месяцев.

Для того чтобы оформить въездную визу, приглашение нужно направить в Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел либо в территориальные отделения министерства. Вместе с приглашением необходимо подать следующие документы:

  • визовая заявка;
  • электронная анкета из сайта evisa.mfa.uz;
  • документ, подтверждающий личность соотечественника;

При оформлении визы по прибытии в международном аэропорту Ташкент необходимо также предоставить:

  • копии авиабилетов или брони;
  • квитанцию об оплате государственной пошлины (300 долларов США).

Все эти документы рассматриваются за 5 рабочих дней и после выдаются многократные въездные визы VTD.

Такие визы будут действовать в течение 2 лет.

Для оформления временной прописки соотечественника приглашающий обращается в управление миграции и оформления гражданства, где в течение 2 рабочих дней оформляется прописка, действующая 2 года.

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Недавно постановлением правительства был установлен порядок приобретения жилья в Ташкенте и Ташкентской области гражданами Узбекистана, иностранных государств и лицами без гражданства, постоянно проживающими в других областях. 

С 20 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Теги:
Правительство Узбекистана, прописка, временная прописка, виза



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