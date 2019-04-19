Визы, приглашения и прописка: новое положение от правительства Узбекистана

В Узбекистане изменили порядок оформления приглашений и получения виз для въезда в страну.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки, сообщает Министерство юстиции республики.

Теперь для приглашения соотечественников в Узбекистан в Управление миграции и оформления гражданства нужно подать следующие документы:

заявление-анкета;

паспорт приглашающего лица;

документ, подтверждающий личность соотечественника;

документ, подтверждающий родственные связи приглашающего и соотечественника;

если соотечественник изъявляет желание приехать с членами своей семьи, то документы, подтверждающие их личность и родственные связи;

две фотографии приглашающей стороны;

квитанция об оплате государственной пошлины.

В течение 3 рабочих дней Управление миграции и оформления гражданства рассмотрит документы, а затем направит заявление на согласование.

После согласования и в случае положительного решения соответствующий документ выдается приглашающей стороне.

Общий срок процесса рассмотрения заявки не должен превышать 15 рабочих дней.

Важно отметить, что приглашение будет действовать только в течение 3 месяцев.

Для того чтобы оформить въездную визу, приглашение нужно направить в Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел либо в территориальные отделения министерства. Вместе с приглашением необходимо подать следующие документы:

визовая заявка;

электронная анкета из сайта evisa.mfa.uz;

документ, подтверждающий личность соотечественника;

При оформлении визы по прибытии в международном аэропорту Ташкент необходимо также предоставить:

копии авиабилетов или брони;

квитанцию об оплате государственной пошлины (300 долларов США).

Все эти документы рассматриваются за 5 рабочих дней и после выдаются многократные въездные визы VTD.

Такие визы будут действовать в течение 2 лет.

Для оформления временной прописки соотечественника приглашающий обращается в управление миграции и оформления гражданства, где в течение 2 рабочих дней оформляется прописка, действующая 2 года.

Недавно постановлением правительства был установлен порядок приобретения жилья в Ташкенте и Ташкентской области гражданами Узбекистана, иностранных государств и лицами без гражданства, постоянно проживающими в других областях.

С 20 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).