Визы, приглашения и прописка: новое положение от правительства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки, сообщает Министерство юстиции республики.
Теперь для приглашения соотечественников в Узбекистан в Управление миграции и оформления гражданства нужно подать следующие документы:
- заявление-анкета;
- паспорт приглашающего лица;
- документ, подтверждающий личность соотечественника;
- документ, подтверждающий родственные связи приглашающего и соотечественника;
- если соотечественник изъявляет желание приехать с членами своей семьи, то документы, подтверждающие их личность и родственные связи;
- две фотографии приглашающей стороны;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
В течение 3 рабочих дней Управление миграции и оформления гражданства рассмотрит документы, а затем направит заявление на согласование.
После согласования и в случае положительного решения соответствующий документ выдается приглашающей стороне.
Общий срок процесса рассмотрения заявки не должен превышать 15 рабочих дней.
Важно отметить, что приглашение будет действовать только в течение 3 месяцев.
Для того чтобы оформить въездную визу, приглашение нужно направить в Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел либо в территориальные отделения министерства. Вместе с приглашением необходимо подать следующие документы:
- визовая заявка;
- электронная анкета из сайта evisa.mfa.uz;
- документ, подтверждающий личность соотечественника;
При оформлении визы по прибытии в международном аэропорту Ташкент необходимо также предоставить:
- копии авиабилетов или брони;
- квитанцию об оплате государственной пошлины (300 долларов США).
Все эти документы рассматриваются за 5 рабочих дней и после выдаются многократные въездные визы VTD.
Такие визы будут действовать в течение 2 лет.
Для оформления временной прописки соотечественника приглашающий обращается в управление миграции и оформления гражданства, где в течение 2 рабочих дней оформляется прописка, действующая 2 года.
Недавно постановлением правительства был установлен порядок приобретения жилья в Ташкенте и Ташкентской области гражданами Узбекистана, иностранных государств и лицами без гражданства, постоянно проживающими в других областях.
С 20 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).