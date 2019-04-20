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Пять правил, которые помогут обрести плоский живот – рекомендации ученых

© Fotolia / Sentello
Общество
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По словам диетологов, чтобы убрать лишние сантиметры с живота, надо отказаться от быстрых углеводов, которые содержатся в белом рисе, манной крупе, бананах, а также в мучных изделиях.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Приближается летний сезон, когда одежды на людях становится все меньше, а тела видно все больше. Однако большинству, к сожалению, нечем похвастаться на пляже. Причиной этому – лишний вес и пивной животик.

Диетологи рассказали, как добиться идеального рельефа за короткие сроки. Но для этого нужно соблюдать нехитрые правила.

Девушка за компьютером, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Перво-наперво, нужно контролировать уровень сахара в крови, так как он стимулирует выработку инсулина, пишет издание «МедикФорум».

Во-вторых, надо следить за тем, что ты ешь, а именно убрать из своего рациона быстрые углеводы (белый рис, манку, картофель и булочки). А вот рыбу, зелень, гречку и перловку есть можно и нужно.

В-третьих, нужно сократить употребление соли и пить больше воды.

В-четвёртых, надо хотя бы немного заниматься спортом – они помогут сжечь лишний жир.

В-пятых, по заверениям диетологов, покачать пресс.

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Теги:
ожирение, здоровье, Медицина, советы, диета



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