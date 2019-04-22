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Ураган в Ташкенте

Ураган в Ташкенте: в городе повалены деревья и затоплены улицы

© Подробно.уз
Общество
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Сейчас в Ташкенте лучше не ставить автомобили под деревьями.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. За эти выходные Ташкенту пришлось не сладко – осадки залили город, а ветер вывернул с корнем деревья, сообщает "Подробно.уз".

Ураган в Ташкенте
© Подробно.уз
Ураган в Ташкенте

Пользователи в соцсетях активно делятся последствиями прошедшей бури и предостерегают автовладельцев от стоянки под деревьями.  

Ураган в Ташкенте
© Подробно.уз
Ураган в Ташкенте

Напомним, в Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. 

Выйти сухим из воды: в Узбекистане на этой неделе продолжатся ливни >>

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. 

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.

Теги:
Погодные катаклизмы, Погодные аномалии, Прогноз погоды, погода, Погода, Ураган, ураган, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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