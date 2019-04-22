От чего чаще всего умирают узбекистанцы

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь - март 2019 года 63,8% умерли от болезней системы кровообращения, 9% - от новообразований, 5,2% - от болезней органов пищеварения.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. За январь - март 2019 года в Узбекистане было зарегистрировано 37,1 тыс. смертей - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизился на 0,2 промилле, сообщает Госкомстат.

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь - март 2019 года 63,8% умерли от болезней системы кровообращения, 9% - от новообразований, 5,2% - от болезней органов пищеварения, 5,1% - от болезней органов дыхания, 4,3% - от несчастных случаев, отравлений и травм, 1,4% - от инфекционных и паразитарных заболеваний и 11,2% - от других болезней.

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Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года составило 1,6 тыс., из них 52,1 % умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 20,3 % - от болезней органов дыхания, 16,0 % - от врожденных аномалий, 2,1 % - от инфекционных и паразитарных заболеваний, 2,1 % - от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,7 % - от болезней органов пищеварения, 6,7 % - от других болезней.

Напомним, по состоянию на 1 апреля численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона 375,8 тысячи человек.

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Численность городского населения составила 16 миллиона 865,1 тысяч человек, что составляет 50,5 % от общего населения. В свою очередь, 16 миллиона 510,7 тысяч (49,5%) человек в республике являются сельскими жителями.