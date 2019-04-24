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Ташкент утонул: жители города поднимают бунт

Ташкент утонул: жители города недовольны

© Instagram/max.vdovin
Общество
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Люди в соцсетях уже жалуются: они не могут пройти по тротуарам, не могут проехать на машинах.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Ташкент снова утонул, а люди начинают беспокоится о том, что же происходит с дорогами в их любимом городе.

Все соцсети снова заполнили снимки дорог, на которых машины стоят в пробках, затопленные наполовину.

Затопление в Ташкенте
© Подробно.уз
Затопление в Ташкенте

Люди выкладывают кадры, где никто не может пройти даже по тротуару - ведь там настоящие озера.

"От имени пешеходов, идущих по грязи, скачущих по огромным лужам и шарахающихся от брызг проезжающих автомобилей, хочу поблагодарить наши городские власти за закопанные арыки, кривые дороги и уничтоженную систему водоотвода Ташкента. 24.04.2019", - написал пользователь max.vdovin.

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Публикация от Максим Вдовин (@max.vdovin)

Напомним, в эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. 

Ливни и похолодание: чего еще ждать от погоды в Узбекистане>>

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. 

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

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В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.

Теги:
Общество, потоп, Instagram, Instagram, Instagram, Хокимият, затопление, дожди, дождь, ливни, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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