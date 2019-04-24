Венеция или уже Атлантида: снова затопленный Ташкент – видео

Осадки вновь превратили дороги в реки. Автомобилям приходится буквально плыть, а по тротуарам приходится идти по колено в воде.

Пользователи социальных сетей делятся видеороликами, на которых столица утонула. По Ташкенту совершенно невозможно пройти или проехать.

Но некоторые отважные смельчаки все же решаются. Как у них это получается, смотрите в видео.

Напомним, в эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

© Sputnik / Саид Царнаев Ливни и похолодание: чего еще ждать от погоды в Узбекистане

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.