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Венеция или уже Атлантида: снова затопленный Ташкент – видео

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© Одноклассники

Осадки вновь превратили дороги в реки. Автомобилям приходится буквально плыть, а по тротуарам приходится идти по колено в воде.

Пользователи социальных сетей делятся видеороликами, на которых столица утонула. По Ташкенту совершенно невозможно пройти или проехать.

Но некоторые отважные смельчаки все же решаются. Как у них это получается, смотрите в видео.

Напомним, в эти выходные столице тоже пришлось не сладко - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. 

Повседневная жизнь
© Sputnik / Саид Царнаев
Ливни и похолодание: чего еще ждать от погоды в Узбекистане

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. 

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

Теги:
стихия, Видео, Ташкент, потоп, дождь, ливень



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