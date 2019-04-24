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Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов

Дети-сироты в Узбекистане поступят в вузы по дополнительной квоте

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Выпускники домов "Мехрибонлик" получат отдельную квоту при поступлении в высшие учебные заведения.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Детей, оставшиеся без попечения родителей, получат дополнительную квоту приема в высшие учебные заведения в Узбекистане на основе государственного гранта.

Президент республики подписал постановление, согласно которому, начиная с 2019/2020 учебного года, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, которые являются круглыми сиротами, выделят квоту при поступлении в высшие учебные заведения.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
Широкий выбор: абитуриенты смогут подать документы в несколько вузов

"Квота приема будет достигать одного процента от общего количества абитуриентов на основе государственного гранта", - цитирует документ УзА.

Такие меры были приняты в целях всестороннего внедрения в жизнь требований Конвенции о правах ребенка, обеспечения реальных гарантий прав детей, предусмотренных в Конституции и законах Узбекистана, воспитания физически, интеллектуально, нравственно и духовно развитого поколения.

Ранее стало известно, что абитуриенты с этого учебного года смогут подавать документы в вузы через Центры государственных услуг либо онлайн через портал my.gov.uz.

Теги:
Узбекистан, абитуриенты, студенты, квота, льгота, Высшее образование, Образование



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