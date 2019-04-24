Ветеранам Узбекистана выплатят 7,5 млн сумов в торжественной обстановке

Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить выплату вознаграждения всем инвалидам и участникам Второй мировой войны в праздничной и торжественной обстановке.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, предусматривающий установить денежное вознаграждение участникам Второй мировой войны в размере 7,5 миллионов сумов, сообщает УзА.

Согласно документу, все расходы, которые связаны с реализацией данного проекта, необходимо произвести за счет средств республиканского бюджета Узбекистана.

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Также президент Узбекистана поручил обеспечить выплату указанного вознаграждения всем инвалидам и участникам Второй мировой войны в праздничной и торжественной обстановке.

Такое решение было принято в связи с проведением в Узбекистане 9 мая всенародного праздника - Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне.

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Контроль за исполнением указа назначен за премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.