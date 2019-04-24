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Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи

Несколько улиц в Узбекистане переименуют – чьи имена они получат

© Официальный портал города Сочи
Общество
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В целях увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны улицм страны будут даны их имена.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане переименуют ряд улиц. Им присвоят имена ветеранов – героев Второй мировой войны

Соответствующее постановление "О мерах по подготовке и проведению мероприятий к дню памяти и почестей" подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Глава государства поручил специальной рабочей группе, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, провести соответствующие мероприятия по присвоению имен ветеранов – героев войны, отправившихся из Узбекистана на Вторую мировую войну и внесших неоценимый вклад в достижение победы, улицам, где они родились и выросли, в целях увековечения их памяти", - цитирует документ УзА.

Георгий Любимов - Участник Великой Отечественной войны
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Мирзиёев также отремонтировать и благоустроить жилье одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны, а также отправить участников и инвалидов ВОВ в санатории, расположенные на территории республики, за счет государства.

Указывается также, что 9 мая в Каракалпакстане, областях и Ташкенте будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны и архивных фотографий и исторических документов.

В городах пройдут торжественные мероприятия для граждан республики, на улицах будут исполнять музыку и песни военных лет, а улицы и площади будут украшены в соответствии со стилистикой праздника.

Ранее стало известно, что участники и инвалиды Второй мировой войны в Узбекистане получат в этом году единовременное денежное вознаграждение в размере 7,5 миллиона сумов.

Теги:
улица, названия, ВОВ, Ветераны, Узбекистан



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