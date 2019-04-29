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Школьники помогли узбекистанцу вернуть 220 тысяч рублей

Школьники помогли узбекистанцу вернуть 220 тысяч рублей

© Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Общество
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Двенадцатилетние подростки, найдя крупную сумму денег, вернули ее владельцу.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В городе Салехарде наградили детей, которые помогли вернуть потерянные деньги гражданину Узбекистана, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Учащиеся гимназии, возвращаясь с занятий, случайно нашли оставленный пакет, где находились паспорт гражданина Узбекистана, миграционная карточка и кошелек с очень внушительной суммой внутри. Двое подростков сразу отнесли подозрительную находку в полицию.

Школьники помогли узбекистанцу вернуть 220 тысяч рублей
© Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Школьники помогли узбекистанцу вернуть 220 тысяч рублей

По информации ведомства, счастливый владелец уже получил документы и деньги. Мальчикам была объявлена благодарность. Они также получили ценные призы и подарки от УМВД.

Месяц назад сообщалось о молодом аргентинце из небольшого города Ногоя, который нашел полмиллиона долларов и вернул деньги владельцу, попросив взамен работу.

Теги:
кошелек, школьники, деньги



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