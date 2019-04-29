22:18 29 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск

В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото

© business-class.su
Общество
Получить короткую ссылку
22110

Необычный подарок ветеран получил от посла Беларуси в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Гражданину Узбекистана Абдурахиму Мавлянову по случаю дня рождения вручили ключи от трактора МТЗ, сообщает посольство республики Беларусь в Узбекистане. Подарок преподнес лично посол республики Беларусь  Леонид Маринич. 

В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото
© Посольство республики Беларусь в Узбекистане
В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото

Накануне в городе Алмалык Ташкентской области прошли торжественные мероприятия по чествованию Абдурахима Мавлянова почетного жителя города, 100-летнего юбиляра и ветерана Великой Отечественной войны. В мероприятиях, посвященных юбилейной дате, приняли участие более 500 гостей.

В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото
© Посольство республики Беларусь в Узбекистане
В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото

Он принимал участие в освобождении Беларуси, награждался юбилейными медалями по случаю 65-ой и 70-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи
© Официальный портал города Сочи
Несколько улиц в Узбекистане переименуют – чьи имена они получат

Подарить ему трактор решили собственно ОАО МТЗ и официальный дилер предприятия в Узбекистане ЧП Planeta Servis. 

Предполагается, что трактор будет задействован на сельскохозяйственных работах в фермерском хозяйстве семьи Мавляновых.

Напомним, что в преддверии Дня памяти и почестей в Узбекистане стартовала акция “Память вечна, уважение священно”. 

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, предусматривающий установить денежное вознаграждение участникам Второй мировой войны.

Теги:
подарок, ветеран, Узбекистан, Беларусь, Великая Отечественная война, вторая мировая война, Трактор



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов"
Когда перед тобой закрыты двери - видео с очень воспитанным котом
Когда перед тобой закрыты двери - видео с очень воспитанным котом
Что надо знать об инициативе Один пояс, один путь
Большие надежды: чем привлекателен проект "Один пояс – один путь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054