Необычный подарок ветеран получил от посла Беларуси в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Гражданину Узбекистана Абдурахиму Мавлянову по случаю дня рождения вручили ключи от трактора МТЗ, сообщает посольство республики Беларусь в Узбекистане. Подарок преподнес лично посол республики Беларусь Леонид Маринич.

© Посольство республики Беларусь в Узбекистане В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото

Накануне в городе Алмалык Ташкентской области прошли торжественные мероприятия по чествованию Абдурахима Мавлянова почетного жителя города, 100-летнего юбиляра и ветерана Великой Отечественной войны. В мероприятиях, посвященных юбилейной дате, приняли участие более 500 гостей.

© Посольство республики Беларусь в Узбекистане В Ташкенте на 100-летний юбилей ветерану ВОВ подарили трактор - фото

Он принимал участие в освобождении Беларуси, награждался юбилейными медалями по случаю 65-ой и 70-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Подарить ему трактор решили собственно ОАО МТЗ и официальный дилер предприятия в Узбекистане ЧП Planeta Servis.

Предполагается, что трактор будет задействован на сельскохозяйственных работах в фермерском хозяйстве семьи Мавляновых.

Напомним, что в преддверии Дня памяти и почестей в Узбекистане стартовала акция “Память вечна, уважение священно”.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, предусматривающий установить денежное вознаграждение участникам Второй мировой войны.