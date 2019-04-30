Инновационное оборудование было представлено на международной выставке "Здравоохранение - TIHE 2019" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане может быть зарегистрировано оборудование для профилактики инсультов, сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

Пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Медицинские технологии из России спасут узбекистанцев от инсульта

На выставке в Ташкенте компания "Медтехника Москва" представила два подобных аппарата. Данная компания впервые принимала участие в мероприятии.

"В России с 2017 года несколько таких аппаратов стоят в президентской клинике, а также ряде других медицинских учреждений. Разработан данный метод на базе Инновационного центра "Сколково", производство налажено на Ижевском механическом заводе имени Калашникова", - отметил директор "Медтехника Москва" Артур Гортунг.

Данной разработкой и заинтересовалась Национальная палата, поскольку основная ее задача – внедрение инновационных методов в здравоохранение Узбекистана.

Пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Медицинские технологии из России спасут узбекистанцев от инсульта

Выставка завершилась, но оборудование оставлено в Ташкенте с целью его передачи для проведения клинических испытаний. В случае одобрения проекта, такое оборудования зарегистрируют в Фармакологическом комитете Республики Узбекистан.

Кроме данных аппаратов на ташкентской выставке был представлен широкий спектр такого медицинского оборудования, как механические и электрические медицинские кровати, кресла-коляски, больничные принадлежности, кардиокресла, массажные столы, подъемники для транспортировки лежащих больных.

Ранее уже сообщалось, что подобные разработки планируется внедрить в медучреждениях Узбекистана.