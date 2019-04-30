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Узбекистан впервые за 12 лет примет участие во Всемирных военных играх

Узбекистан впервые за 12 лет примет участие во Всемирных военных играх

© Sputnik / Ростислав Нетисов
Общество
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Для участия в соревнованиях подали заявки команды 136 стран по 27 видам спорта.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Всемирные летние военные игры впервые за 12 пройдут при участии Республики Узбекистан, сообщил РИА Новости представитель Министерства обороны республики. Игры состоятся в китайском городе Ухане в октябре нынешнего года.

Игры проходят под управлением Международного совета военного спорта (CISM). Делегация Узбекистана приняла участие в 74-м заседании совета. Были рассмотрены подготовительные этапы мероприятия, которое состоится 18-27 октября в китайском Ухане. 

"Армейские спортсмены Минобороны Узбекистана спустя 12 лет вновь планируют принять участие в этих престижных военных соревнованиях мирового масштаба", - сказал представитель министерства.

Для участия в соревнованиях подали заявки команды 136 стран по 27 видам спорта.

Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
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Ранее сообщалось, что военнослужащие Минобороны Узбекистана в 2019 году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.

Также в начале прошлой недели на полигоне Фориш в Джизакской области состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции "Щит содружества – 2019".

Теги:
Узбекистан, Китай, Соревнования, игры, Минобороны Узбекистана, Военнослужащие, военные учения



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