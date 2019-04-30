Узбекистан впервые за 12 лет примет участие во Всемирных военных играх

Для участия в соревнованиях подали заявки команды 136 стран по 27 видам спорта.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Всемирные летние военные игры впервые за 12 пройдут при участии Республики Узбекистан, сообщил РИА Новости представитель Министерства обороны республики. Игры состоятся в китайском городе Ухане в октябре нынешнего года.

Игры проходят под управлением Международного совета военного спорта (CISM). Делегация Узбекистана приняла участие в 74-м заседании совета. Были рассмотрены подготовительные этапы мероприятия, которое состоится 18-27 октября в китайском Ухане.

"Армейские спортсмены Минобороны Узбекистана спустя 12 лет вновь планируют принять участие в этих престижных военных соревнованиях мирового масштаба", - сказал представитель министерства.

Для участия в соревнованиях подали заявки команды 136 стран по 27 видам спорта.

Министерство обороны Узбекистана Тяжело в учении: как узбекские военнослужащие съездили на сборы 7

Ранее сообщалось, что военнослужащие Минобороны Узбекистана в 2019 году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.

Также в начале прошлой недели на полигоне Фориш в Джизакской области состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции "Щит содружества – 2019".