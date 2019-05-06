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Девушка гуляет у фонтана

В Узбекистан пришло долгожданное лето - воздух может прогреться до +40

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В некоторых районах Узбекистана воздух даже может прогреться до плюс 40 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В Узбекистан пришло долгожданное лето: во многих районах республики установится жаркая погода с температурой воздуха на 5 градусов выше нормы, сообщает "Узгидромет".

Ночью температура воздуха составит около плюс 15-20 градусов тепла, а днем установится плюс 30-35.

В некоторых районах Узбекистана воздух даже может прогреться до плюс 40 градусов тепла.

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Напомним, что начало весны в Узбекистане не задалось: Ташкент и многие города Узбекистана затопило - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. 

Сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

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В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.

Теги:
жара, Погода, погода, Узбекистан, Узбекистан



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