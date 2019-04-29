Конец потопам: какая погода ожидается в Узбекистане в начале мая

Начиная со 2 мая по всей территории страны установится ясная солнечная погода, осадков не ожидается.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистан уже с начала мая наконец придет теплая погода.

В последний апрельский день и 1 мая еще сохранится возможность дождя, температура будет +10, +15 градусов.

А вот начиная со 2 мая по всей территории страны установится ясная солнечная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +23, +28 градусов, что на 3-5 градусов выше среднеклиматической нормы.

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Напомним, на прошлой неделе Ташкент и многие города Узбекистана затопило - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

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В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

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