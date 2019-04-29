16:20 29 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Парк в Ташкенте

Конец потопам: какая погода ожидается в Узбекистане в начале мая

© Flickr / Francisco Anzola
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0

Начиная со 2 мая по всей территории страны установится ясная солнечная погода, осадков не ожидается.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистан уже с начала мая наконец придет теплая погода.

В последний апрельский день и 1 мая еще сохранится возможность дождя, температура будет +10, +15 градусов.

А вот начиная со 2 мая по всей территории страны установится ясная солнечная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +23, +28 градусов, что на 3-5 градусов выше среднеклиматической нормы.

Ливни и похолодание: чего еще ждать от погоды в Узбекистане >>

Напомним, на прошлой неделе Ташкент и многие города Узбекистана затопило - осадки залили город, а ветер вывернул деревья. В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы. 

Ташкент утонул: жители города недовольны >>

Сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео >>

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.

Теги:
тепло, Узбекистан, Узбекистан, Погода, погода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Девушка во время пасхального богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.
Светлое Воскресенье: как встретили Праздник Праздников в мире
Самый милый поцелуй - видео с этим щенком заставит вас улыбнуться
Самый милый поцелуй - видео с этим щенком заставит вас улыбнуться
Что надо знать об инициативе Один пояс, один путь
Большие надежды: чем привлекателен проект "Один пояс – один путь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054