Комил Алламжонов рассказал о свободе прессы в Узбекистане

По его словам, вся современная политика и проводимые реформы тесно связаны со свободой слова и прессы.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В Узбекистане необходимо добиваться прогресса в свободе слова, заявил в понедельник и.о. директора Агентства информации и массовых коммуникаций страны Комил Алламжонов в своем Facebook.

"Сегодня, отмечая Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day), я хочу, чтобы честность и самопожертвование наших предков, пострадавших за правду слова, стали для всех нас примером", - написал Алламжонов на своей страничке.

По его словам, вся современная политика и проводимые реформы тесно связаны со свободой слова и прессы.

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В апреле Алламжонов ответил на заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова СМИ Арлема Дезира, призвавшего правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации.

Алламжонов ответил на призыв ОБСЕ прекратить блокировку интернет-СМИ >>

Алламжонов отметил, что агентство принимает меры по укреплению правовых основ соблюдения свободы слова и информации, развитию сферы СМИ и гражданской журналистики, а также повышению статуса журналиста и уровня открытости госорганов.

Он добавил, что его ведомство открыто к диалогу с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по любым вопросам и готово к сотрудничеству по реализации совместных проектов в информационной сфере.

Напомним, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).