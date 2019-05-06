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Комил Алламжонов

Комил Алламжонов рассказал о свободе прессы в Узбекистане

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Общество
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По его словам, вся современная политика и проводимые реформы тесно связаны со свободой слова и прессы.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В Узбекистане необходимо добиваться прогресса в свободе слова, заявил в понедельник и.о. директора Агентства информации и массовых коммуникаций страны Комил Алламжонов в своем Facebook.

"Сегодня, отмечая Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day), я хочу, чтобы честность и самопожертвование наших предков, пострадавших за правду слова, стали для всех нас примером", - написал Алламжонов на своей страничке.

По его словам, вся современная политика и проводимые реформы тесно связаны со свободой слова и прессы.

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В апреле Алламжонов ответил на заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова СМИ Арлема Дезира, призвавшего правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации. 

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Алламжонов отметил, что агентство принимает меры по укреплению правовых основ соблюдения свободы слова и информации, развитию сферы СМИ и гражданской журналистики, а также повышению статуса журналиста и уровня открытости госорганов.

Он добавил, что его ведомство открыто к диалогу с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по любым вопросам и готово к сотрудничеству по реализации совместных проектов в информационной сфере.

Напомним, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Свобода слова, свобода слова, Свобода СМИ, Масс-медиа, СМИ, СМИ, Комил Алламжонов



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