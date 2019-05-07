"Эстафета добра": узбекские стоматологи будут лечить бесплатно в Рамадан

В Сети уже запустилась акция и все больше врачей передают челлендж другим докторам, в надежде, что они примут "Эстафету Добра".

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Кыргызстане появился свой герой: стоматолог решил сделать подарок людям и на целый месяц Рамадан бесплатно лечить пациентов, а узбекистанцы тут же последовали его примеры и уже объявили о бесплатных акциях.

Уроженец Кыргызстана выложил видеоролик в Сети, где пообещал оказать помощь всем нуждающимся.

По словам местных СМИ, узбекские стомотологи объявили акцию бесплатной установки металлокерамических зубов и съемных протезов для всех нуждающихся людей по адресу Юнусуабад-13, дом №64А, "Клиника доктора Шавката Ислома" у доктора Асадова Бегзода Хандиеровича.

В Сети уже запустилась акция и все больше врачей передают челлендж другим докторам, в надежде, что они примут "Эстафету Добра".

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Напомним, в ночь на 6 мая, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам. Не держать пост разрешается больным и маленьким детям.

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О начале месяца Рамадан 6 мая уже было объявлено во многих странах, включая Узбекистан, Россию и Турцию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамадан.