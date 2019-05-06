В Ташкенте перекроют несколько улиц в священный месяц Рамадан

Это произойдет в целях обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и создания удобства для прихожан мечетей.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В дни священного месяца Рамадан с 20.00 до 24.00 будут закрыты для движения транспортных средств несколько улиц в Ташкенте, сообщает ГУВД.

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Это произойдет в целях обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и создания удобства для прихожан мечетей.

"Убедительно просим всех: в дни священного месяца Рамадан не оставлять автотранспортные средства у мечети, преграждая дорогу другим, а парковаться в специально организованных для этого со стороны Хокимията и ГУВД столицы местах", - говорится в сообщении.

Также ГУВД советует воспользоваться услугами городского общественного транспорта.

Какие улицы будут закрыты: ул. Келес - от ул. Норазтепа до ул. Сагбан, 2-й тупик; ул. Кипчок - от ул. Янги Сергели до железнодорожного переезда и ул. У. Махмудова; ул. Лутфий - от ул. Катта Хирмонтепа до ул. Катта Кани; ул. Ал-Хорезмий - от ул. ул. Катта Хирмонтепа до ул. Катта Кани; ул. Маннон Уйгур - от ул. Нурафшон до ул. Бешкайрагоч и часть ул. Оксой; ул. Яккасарой - от ул. Богибустон до ул. С. Насафий; второстепенная дорога, прилегающая к ул. Фагона йули - от ул. М. Ашрафий до ул. Нарходжаева.

Напомним, в ночь на 6 мая, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

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У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам. Не держать пост разрешается больным и маленьким детям.

О начале месяца Рамадан 6 мая уже было объявлено во многих странах, включая Узбекистан, Россию и Турцию.

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