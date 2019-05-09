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В Бухаре провели акцию "Бессмертный полк" онлайн

© Flickr / Ervins Strauhmanis
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
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В одном из Telegram-каналов эта международная акция прошла в необычном формате.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" охватывает не только города и страны но и мессенджеры и социальные сети. На канале Потребитель Бухара плюс эта акция прошла в режиме онлайн.

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Подписчики с самого утра присылают в созданную тему фотографии родных и близких, участвовавших в военных действиях. Затем фотографии публикуются администрацией канала.

Многие добавляют к фотографиям истории семьи, списки наград и заслуг, а также детские рисунки.

Напомним, утром 9 мая на в комплексе "Братские могилы" в Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк". Большинство людей шли с самодельными портретами участников войны или просто с фотографиями фронтовиков.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
Теги:
Бухара, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", Telegram, Telegram



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