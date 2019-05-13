Узбекистан и ООН обсудили сотрудничество в сфере защиты экологии

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Госкомэкологии Узбекистана и руководство программы ООН по окружающей среде (UNEP) обсудили ряд совместных мероприятий в экологической сфере, сообщает МИД Узбекистана.

Председатель Госкомэкологии Бахром Кучкаров в Женеве встретился с руководителем UNEP Джойс Мсуя и исполнительным секретарем Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Ролфом Пайе.

"Функционеры ООН выразили готовность оказать содействие в эффективной реализации природоохранной политики Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Планируется совместно организовать в 2020 году в Ташкенте очередное заседание стран-участниц Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, привлечь донорские средства для проектов в области снижения негативных последствий изменения климата, а также изучить возможности учреждения странового офиса UNEP в Ташкенте.

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Кроме того, была подчеркнута готовность UNEP оказать содействие усилиям правительства Узбекистана в сферах сохранения биоразнообразия и управления отходами.

Ролф Пайе выступил за укрепление и расширение взаимодействия с узбекскими партнерами в рамках подписанных республикой Базельской и Стокгольмской конвенций.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Узбекистан одобрил ликвидацию стойких органических загрязнителей

Напомним, несколько дней назад Узбекистан ратифицировал конвенцию о ликвидации стойких органических загрязнителей. Согласно данным, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" (СОЗ), которая направлена на сокращение использования и полную ликвидацию данных веществ.

В 2018 году стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 2019-2028 годы, разработанная Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, предполагала переход от устаревших алгоритмов, используемых в области обращения с ТБО, к современным.

Отмечалось, что нужно создавать условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, заемных средств международных финансовых институтов и грантов для реализации проектов в сфере обращения с ТБО, а также оценить риски негативного воздействия полигонов ТБО на окружающую среду для последующей модернизации и оптимизации их числа.