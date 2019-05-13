В Узбекистан снова придут дожди, но будет тепло

Температура воздуха ночью составит примерно 15-20 градусов тепла, а 16-17 мая ожидаются дожди в районах Каракалпакстана и Хорезмской области.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. На этой неделе узбекистанцы по-настоящему почувствуют лето - практически во всех регионах республики столбик термометра не опустится ниже 30 градусов тепла, сообщает "Узгидромет".

Температура воздуха ночью составит примерно 15-20 градусов тепла, а 16-17 мая ожидаются дожди в районах Каракалпакстана и Хорезмской области.

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Однако дневная температура там сохранится на отметках 25-30 градусов тепла.

Напомним, еще в начале мая в Узбекистан пришло настоящее лето: столбик термометра поднимался аж до 40 градусов тепла.

А вот начало весны в Узбекистане не задалось: Ташкент и многие города Узбекистана затопило - осадки залили улицы, а ветер вывернул деревья.

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В Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.