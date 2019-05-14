08:09 14 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
В московской мечети прошел Вечер Узбекистана

В московской мечети прошел "Вечер Узбекистана"

© Посольства Узбекистана в РФ
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

В рамках "Шатра Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана" в формате праздничного ифтара: прошли выступления спикеров, концерты, показ документальных фильмов и различные конкурсы.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Представители Посольства Узбекистана в России приняли участие в благотворительном мероприятии "Шатер Рамадана" на территории Московской мемориальной мечети, сообщается на сайте посольства.

Проект был организован Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства города Москвы.

По традиции, в течение всего Священного месяца каждый вечер здесь проходят тематические мероприятия, интерактивные диалоги и встречи с почетными гостями.

Имам рассказал о том, как спортсменам можно соблюдать пост в Рамадан >>

В рамках "Шатра Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана" в формате праздничного ифтара: прошли выступления спикеров, концерты, показ документальных фильмов и различные конкурсы.

В ходе вечера также была проведена презентация истории, культуры, туристического потенциала и современного развития Узбекистана. Гостям рассказали об истории Узбекистана и огромном вкладе великих предков узбекского народа в мировую науку и культуру, в том числе таких гениальных мыслителей, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Али ибн Сино.

Теплые поздравления и напутствия: Мирзиёев поздравил верующих с Рамаданом >>

Также участники мероприятия ознакомились с основными положениями выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также принятию специальной резолюции Генассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".

Теги:
посольство, Россия, россия, Россия, Москва, Москва, Мечеть, мечеть, Рамадан, Рамадан, Рамадан, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
Старинный рыцарский замок превратился в сцену – видео выступления
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054