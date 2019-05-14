В московской мечети прошел "Вечер Узбекистана"

В рамках "Шатра Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана" в формате праздничного ифтара: прошли выступления спикеров, концерты, показ документальных фильмов и различные конкурсы.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Представители Посольства Узбекистана в России приняли участие в благотворительном мероприятии "Шатер Рамадана" на территории Московской мемориальной мечети, сообщается на сайте посольства.

Проект был организован Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства города Москвы.

По традиции, в течение всего Священного месяца каждый вечер здесь проходят тематические мероприятия, интерактивные диалоги и встречи с почетными гостями.

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В рамках "Шатра Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана" в формате праздничного ифтара: прошли выступления спикеров, концерты, показ документальных фильмов и различные конкурсы.

В ходе вечера также была проведена презентация истории, культуры, туристического потенциала и современного развития Узбекистана. Гостям рассказали об истории Узбекистана и огромном вкладе великих предков узбекского народа в мировую науку и культуру, в том числе таких гениальных мыслителей, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Али ибн Сино.

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Также участники мероприятия ознакомились с основными положениями выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также принятию специальной резолюции Генассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".