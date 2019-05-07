Теплые поздравления и напутствия: Мирзиёев поздравил верующих с Рамаданом

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, соверша поездку по Ферганской области, поздравил мусульман республики с началом священного месяца.

"В великий месяц каждый человек искренне просит у Всевышнего, чтобы на его родине был мир, чтобы в его семье было спокойствие, а также надеется на благополучие в завтрашнем дне. Я желаю, чтобы все эти просьбы и молитвы исполнились", - отметил президент.

Ранее стало известно, что в Узбекистане по инициативе Управления мусульман республики впервые запущена горячая линия по вопросам религии. Она будет действовать до 3 июня. Задать вопросы улемам относительно правил соблюдения поста в Рамадан можно круглосуточно (кроме времени совершения намаза), семь дней в неделю.

Также в Узбекистане объявили сумму закята для мусульман – исходя из рыночной цены на золото в 200 тысяч сумов за один грамм, закят составляет 425 тысяч сумов, что является 1/40 от цены 85 граммов золота в сумме 17 млн сумов.