Председатель Верховного суда назвал ключевую проблему в сотрудничестве со СМИ

По словам Косимджона Камилова, до недавнего времени судебная система Узбекистана была малодоступна для граждан республики, судебные учреждения отличались закрытостью. Однако ситуация постепенно меняется.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Председатель Верховного суда Узбекистана Косимджон Камилов рассказал о проблемах во взаимодействии между судами и СМИ.

"Самая большая проблема в сотрудничестве с журналистами — это объективность и беспристрастность в изложении судебных материалов. Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу", — напомнил Камилов в ходе выступления на круглом столе в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он также отметил, что судьи нередко сами совершают ошибки при предоставлении информации: например, могут показать сотруднику СМИ документы, которые еще не вступили в законную силу.

"Это можно объяснить их молодостью и желанием показать себя открытыми. Однако журналисты не должны забывать о своей профессиональной этике", — сказал председатель Верховного суда.

Еще одна проблема — кадровая. Так, в информационной службе центрального аппарата ВС работают всего два сотрудника, а в областных структурах и вовсе не предусмотрена штатная единица представителя по связям с общественностью и СМИ.

© Sputnik / Александр Вильф Для журналистов Узбекистана разработают единое удостоверение

По словам Камилова, до недавнего времени судебная система Узбекистана была малодоступна для граждан республики, судебные учреждения отличались закрытостью. Однако ситуация меняется: теперь любой интересующийся человек, в том числе журналист, может прийти на открытое заседание. Что же касается закрытых, то в них не имеет права участвовать даже председатель Верховного суда.

Напомним, в декабре прошлого года Минюст презентовал практическое руководство для журналистов "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке. Ожидается, что пособие поможет журналистам и блогерам правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию. В частности, в нем проанализированы такие вопросы, как презумпция невиновности, права ребенка, неприкосновенность частной жизни, честь и достоинство человека. Книга будет переведена на русский и английский языки.