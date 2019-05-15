Председатель Верховного суда назвал ключевую проблему в сотрудничестве со СМИ

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Председатель Верховного суда Узбекистана Косимджон Камилов рассказал о проблемах во взаимодействии между судами и СМИ.
"Самая большая проблема в сотрудничестве с журналистами — это объективность и беспристрастность в изложении судебных материалов. Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу", — напомнил Камилов в ходе выступления на круглом столе в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Он также отметил, что судьи нередко сами совершают ошибки при предоставлении информации: например, могут показать сотруднику СМИ документы, которые еще не вступили в законную силу.
"Это можно объяснить их молодостью и желанием показать себя открытыми. Однако журналисты не должны забывать о своей профессиональной этике", — сказал председатель Верховного суда.
Еще одна проблема — кадровая. Так, в информационной службе центрального аппарата ВС работают всего два сотрудника, а в областных структурах и вовсе не предусмотрена штатная единица представителя по связям с общественностью и СМИ.
Напомним, в декабре прошлого года Минюст презентовал практическое руководство для журналистов "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке. Ожидается, что пособие поможет журналистам и блогерам правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию. В частности, в нем проанализированы такие вопросы, как презумпция невиновности, права ребенка, неприкосновенность частной жизни, честь и достоинство человека. Книга будет переведена на русский и английский языки.