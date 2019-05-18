Как Минздрав Узбекистана борется с ожирением у подростков

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Ташкентском ботаническом саду прошло массовое мероприятие по активной ходьбе "Против ожирения среди подростков". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Фото из личного архива Натальи Денисовой Денисова о борьбе с лишним весом в Узбекистане: традиции придется менять

Доктор философских наук, профессор Урол Абилов отметил, что подобные события повышают интерес населения к здоровому образу жизни.

Он уточнил, что в течение мая во всех регионах республики организуются "Площадки здоровья". Один раз в неделю во всех школах, колледжах и вузах проводятся акции "Мы голосуем за территорию без табака". А каждую пятницу в общественных местах проходят "Ярмарки здорового питания".

Ранее эксперты европейского регионального бюро ВОЗ назвали основную причину детского ожирения. В группе риска - те дети, которые не находились на грудном вскармливании или получали материнское молоко лишь изредка.