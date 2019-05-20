В Госдуме пристыдили россиян за свадьбы ради застолья

Депутат Плетнева считает, что пышные торжества устраиваются ради веселья, и люди не желают нести ответственность за будущую семью.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что сейчас молодежь играет свадьбы ради пышного застолья.

© REUTERS / KIM HONG-JI В парламенте Казахстана призвали брать пример с узбеков в проведении свадеб

"Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник - вот свадьба: "ладно, родители давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все", - цитирует Плетневу Агентство городских новостей "Москва".

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также критиковал узбекистанцев, которые проводят свадьбы с излишней помпезностью, не считаясь с национальными и религиозными ценностями. В республике эту проблему решили таким образом: кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан будут следить за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились без расточительства. Тех, кто нарушит правила, ждет общественный суд.