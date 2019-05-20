19:20 20 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Свадьба

В Госдуме пристыдили россиян за свадьбы ради застолья

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0

Депутат Плетнева считает, что пышные торжества устраиваются ради веселья, и люди не желают нести ответственность за будущую семью.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что сейчас молодежь играет свадьбы ради пышного застолья.

Молодожены
© REUTERS / KIM HONG-JI
В парламенте Казахстана призвали брать пример с узбеков в проведении свадеб

"Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник - вот свадьба: "ладно, родители давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все", - цитирует Плетневу Агентство городских новостей "Москва".

Слишком длинный: за что оштрафовали жениха на свадьбе в Таджикистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также критиковал узбекистанцев, которые проводят свадьбы с излишней помпезностью, не считаясь с национальными и религиозными ценностями. В республике эту проблему решили таким образом: кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан будут следить за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились без расточительства. Тех, кто нарушит правила, ждет общественный суд.

По теме

Узбекские свадьбы и похороны будут проходить под контролем
Недешевый понт важнее счастья — рассуждение холостяка о свадьбе
Особенности узбекской свадьбы: жених-султан, фата-оберег и чай вместо водки
Теги:
Узбекистан, свадьба, Государственная дума РФ, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вспомнить все: как изменился Московский метрополитен за 84 года
Когда уборка в радость: собаки катаются на пылесосах - смешное видео
Когда уборка в радость: собаки катаются на пылесосах - смешное видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054