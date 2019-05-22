Обновленный вариант алфавита представили в Узбекистане

Похоже, что алфавит, основанный на латинице, все-таки возвращается к первоначальной версии 1993 года - теперь в нем 30 знаков.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Узбекистане представили окончательный и обновленный вариант алфавита, сообщает рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы в своем Facebook.

Telegram Новый алфавит Узбекистана

Похоже, что алфавит, основанный на латинице, все-таки возвращается к первоначальной версии 1993 года.

В новом алфавите уже 30 знаков.

Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане >>

По словам рабочей группы, в новой версии алфавита разрешено вернуть букву "c", обозначающую кириллический звук "ц", но не возвращать ни букву "n̅", обозначающую звук "нг", ни сочетание ng.

Отказ от буквенных сочетаний sh и ch для кириллических "ш" и "ч" окончательный, их заменяют ş и ç.

При этом для замены букв "oʻ" (ӯ) и gʻ (ғ) предпочтение отдано не ŏ и ğ, а ó и ǵ.

Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век >>

Напомним, что проект нового алфавита на основе латинской графики вызвал в Узбекистане много споров, среди экспертов также нет единодушия в вопросе о том, насколько нововведения актуальны для республики.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

© Sputnik / Руслан Кривобок Тонкости языка: нужен ли Узбекистану новый алфавит

До 20-х годов прошлого века узбекский язык использовал арабское письмо. Его сменил алфавит на латинице. Такая версия просуществовала до 1940 года, когда был принят узбекский кириллический алфавит.

В 1993 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов указом ввел узбекский алфавит, основанный на латинице. Спустя два года из него были исключены диакритические знаки.

Изначально переход на латиницу планировалось завершить в 2005 году, но процесс уже дважды переносился — сначала на 2010 год, потом на 2015 год.