17:19 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Учебник узбекского языка

Обновленный вариант алфавита представили в Узбекистане

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
384 0 0

Похоже, что алфавит, основанный на латинице, все-таки возвращается к первоначальной версии 1993 года - теперь в нем 30 знаков.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Узбекистане представили окончательный и обновленный вариант алфавита, сообщает рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы в своем Facebook.

Новый алфавит Узбекистана
Telegram
Новый алфавит Узбекистана

Похоже, что алфавит, основанный на латинице, все-таки возвращается к первоначальной версии 1993 года.

В новом алфавите уже 30 знаков.

Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане >>

По словам рабочей группы, в новой версии алфавита разрешено вернуть букву "c", обозначающую кириллический звук "ц", но не возвращать ни букву "n̅", обозначающую звук "нг", ни сочетание ng.

Отказ от буквенных сочетаний sh и ch для кириллических "ш" и "ч" окончательный, их заменяют ş и ç.

При этом для замены букв "oʻ" (ӯ) и gʻ (ғ) предпочтение отдано не ŏ и ğ, а ó и ǵ.

Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век >>

Напомним, что проект нового алфавита на основе латинской графики вызвал в Узбекистане много споров, среди экспертов также нет единодушия в вопросе о том, насколько нововведения актуальны для республики.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

Работа за компьютером. Клавиатура
© Sputnik / Руслан Кривобок
Тонкости языка: нужен ли Узбекистану новый алфавит

До 20-х годов прошлого века узбекский язык использовал арабское письмо. Его сменил алфавит на латинице. Такая версия просуществовала до 1940 года, когда был принят узбекский кириллический алфавит.

В 1993 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов указом ввел узбекский алфавит, основанный на латинице. Спустя два года из него были исключены диакритические знаки.

Изначально переход на латиницу планировалось завершить в 2005 году, но процесс уже дважды переносился — сначала на 2010 год, потом на 2015 год.

Теги:
узбекский язык, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054