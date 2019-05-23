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Акция Тотальный диктант

Опять двойка: госслужащие Кыргызстана написали диктант

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Некоторые не смогли набрать нужных баллов даже на "двойку".

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Кыргызстане была проведена акция-диктант на кыргызском языке "Будь грамотным" ("Сабаттуу бол") для государственных и муниципальных служащих, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан Нургуль Максутова.

Всего в акции принимало участие 206 госслужащих. Многие из экзаменуемых допускали элементарные ошибки. Организаторы диктанта не стали раскрывать имен, но заявили, что 11 человек получили "единицу" или "кол", а трое находчивых участников списали текст из интернета и получили "0". 

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По словам проверяющих, экзаменуемые делали ошибки в самых простых словах и выдумали новые правила для кыргызского языка.

Как итог : только 15 человек получили пятерки, 52 участника написали на "4", и 73 — на "3". Двойки получили 52 госслужащих.

Стоит отметить, что в акции "Будь грамотным", помимо работников государственных служб, принимали участие студенты, сами учителя и работники культуры.

В Ташкенте прошла акция Тотальный диктант
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Работы проверяла специально созданная комиссия из 12 профессоров, учителей вузов и школ и журналистов.

Тексты работ вы можете посмотреть на сайте Sputnik Кыргызстан.

Напомним, что недавно в Государственном налоговом комитете отчитались о прохождении аттестации сотрудниками в четырех районах столицы. ГНК подвел предварительные итоги проверки. Успешно прошли аттестацию менее половины сотрудников, около 44%. Еще 30% не справились с предложенными заданиями. А 26% служащих прошли аттестацию только условно.

Теги:
Кыргызстан, проверка, экзамен, грамотность, диктант



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