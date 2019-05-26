Саида Мирзиёева поделилась с подписчиками успехами своих детей

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева поделилась своими мыслями и эмоциями в период окончания учебного года своих детей.

Она отметила, что завершение учебного года – это "некий рубеж, на котором мы с особой чёткостью осознаём, насколько любознательными, а главное взрослыми становятся наши дети".

"Сын уже легко справляется с тригонометрическими функциями и геометрическими прогрессиями. А его рисунки потихоньку превращаются в настоящие картины. Что доченька на уроках музыки уже разучивает "К Элизе" Бетховена. И хочет к своим узбекскому, английскому и русскому добавить ещё и французский язык", - написала она на своей странице в facebook.

© Фото: Саида Мирзиёева \ facebook Дочь Саиды Мирзиёевой - Саодат - за пианино

В конце своего поста Саида Мирзиёева задалась вопросом, почему же родители гордятся успехами своих детей больше, чем собственными достижениями, и радуются их маленьким победам.

© Фото: Саида Мирзиёева / facebook Картина "Троя" сына Саиды Мирзиёева - Миромона

"Наверное потому, что люди хотят верить в счастливое будущее, и самое надежное подкрепление этой веры - наши воспитанные и образованные дети!", - с уверенностью ответила она на собственный вопрос.

Обращаясь к своим подписчикам, Мирзиёева спросила их, чем порадовали их детки к концу учебного года.

Напомним, 12 апреля старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Она будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

С этого момента она завела аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram и начала активно общаться с узбекистанцами, обсуждая насущные проблемы и делясь собственными интересами.

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