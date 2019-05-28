ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Ташкенте были приняты меры по нескольким обращениям граждан, просивших навести порядок возле крупных рынков столицы, сообщает ГУВД Ташкента.

Оказалось, что в последнее время стало приходить очень много жалоб на ситуации, складывающиеся на проезжей части возле таких крупных оптовых рынков, как "Тошкент ипак йули" (бывший "Абу-Сахий"), "Урикзор", а также "Фарход", "Куйлюк", "Юнусабад" и в других местах.

© ГУВД Ташкента В Ташкенте снова прошла "чистка" рынков от машин

Люди возмущались, что автомобили паркуют в два, а то и в три ряда, и из-за них автобусы не могут подъехать к остановке общественного транспорта. Да и пешеходы, ленясь пройти 200-300 метров до пешеходного перехода, перебегают через дорогу там, где им вздумается, чем создают аварийную ситуацию.

© ГУВД Ташкента В Ташкенте снова прошла "чистка" рынков от машин

"С субботы, 25 мая, возле всех крупных рынков Ташкента, а их на территории города 14, несут службу дополнительные совместные наряды из числа сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб ГУВД Ташкента, а также военнослужащие Национальной гвардии Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В Узбекистане создадут народную карту парковок >>

ГУВД наказали водителей, нарушающих правила остановки и стоянки, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и лиц, занимающихся незаконной торговлей вдоль дорог и в подземных переходах.

© ГУВД Ташкента В Ташкенте снова прошла "чистка" рынков от машин

Также сотрудники ГУВД сообщили, что готовится ряд предложений для создания удобств для граждан: возведение многоэтажных парковок возле рынков, платных стоянок.

"Но неужели для того, чтобы на дорогах нашего города был порядок, чтобы дороги были безопасны, необходимо постоянное присутствие человека в форме? Каждый, кто за рулем автомобиля, окончил автошколу, сдал экзамен по вождению и на знание ПДД. Так почему же эти правила не соблюдаются иными водителями? Это "круто"? Когда в социальных сетях постят фото и видео городов зарубежных стран, где на дорогах – порядок, задумается ли кто-нибудь, почему у них – так, а у нас по-другому? Ответ ведь очевиден: там нарушать правила – нельзя. Это показывает уровень культуры и воспитанности человека", - добавили в ГУВД.

© ГУВД Ташкента В Ташкенте снова прошла "чистка" рынков от машин

Также сотрудники службы призвали жителей Ташкента уважать друг и друга и соблюдать правила дорожного движения.

В Ташкенте базары и остановки "зачистят" от машин >>

Напомним, в конце марта уже сообщали о том, что в Ташкенте в ближайшее время ГУВД освободит "Чорсу", а также другие базары и остановки от неправильно паркующихся автомобилей.

Этим займутся новые автоматические комплексы AutoCon-SC/M, выписывающие штрафы за неправильную парковку, которые появились на улицах столицы с 25 марта.