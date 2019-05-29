Сколько студентов примет филиал университета им. Губкина в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Стало известно, сколько студентов примет филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте в 2019/2020 учебном году.

В этом году в вуз смогут поступить 260 студентов, 30 из них - выпускники регионального подготовительного отделения филиала в Кашкадарьинской области.

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Ранее объявили, что Ташкентский филиал МИФИ готов принять первых абитуриентов - сто абитуриентов с наивысшими баллами зачислят в филиал в текущем году.